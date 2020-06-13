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Fitch змінило довгостроковий кредитний рейтинг емітенту "ДТЕК ВДЕ"

Новини » Енергетика     13.06.2020 - 17:11
Fitch змінило довгостроковий кредитний рейтинг емітенту "ДТЕК ВДЕ"
Ілюстоативне фото (pixabay)

Серед причин - система криза і відсутність подальших реформ в енергетиці

Fitch змінило довгостроковий кредитний рейтинг емітенту "ДТЕК ВДЕ" з "В" на "В-". Причинами перегляду рейтингу Fitch називає системну кризу і відсутність подальших реформ в енергетиці.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Серед причин також називаються нестабільність розрахунків і борги за вироблену зелену електроенергію з боку ДП "Гарантований покупець", що негативно впливає на фінансовий стан і ліквідність компанії. Іншими важливими факторами є відсутність прийнятих рішень відносно змін у законодавстві щодо перегляду розмірів зеленого тарифу та загальне погіршення економічної ситуації в Україні через пандемію коронавірусу.

У повідомленні агентства йдеться про те, що з березня 2020 року рівень розрахунків ДП "Гарантований покупець" з виробниками зеленої електроенергії варіюється від 5 до 10%. На кінець травня заборгованість перед "ДТЕК ВДЕ" досягла 1,8 млрд грн без ПДВ. Якщо ситуація з розрахунками не зміниться, фінансовий стан компанії буде ще більш послаблений, що може призвести до подальшого зниження рейтингу.

"Зниження рейтингових показників ДТЕК ВДЕ відображає кризу у відновлюваній енергетиці України. В аналогічних складних умовах знаходяться всі інвестори ВДЕ. Сьогодні вкрай важливо стабілізувати ситуацію в галузі і знайти взаємоприйнятні компромісні рішення між державою та інвесторами для виходу з кризи. Затягування рішень погіршує ситуацію, вкрай негативно впливає на інвестиційний клімат і може призвести до незворотних наслідків", - зазначив генеральний директор "ДТЕК ВДЕ" Філіп Лекебуш.

Нагадаємо, пеереговори з інвесторами у відновлювану енергетику і урядом України щодо змін в законодавстві ВДЕ тривають більше дев'яти місяців.

За цей період заборгованість ДП "Гарантований покупець перед гравцями ринку за згенеровану зелену електроенергію досягла 14 млрд грн, не завершені реформи щодо переходу галузі на конкурентні механізми стимулювання ВДЕ / зелені аукціони, відсутнє розуміння перспектив майбутнього сектору.

10 червня дві асоціації ВДЕ, що брали участь у медіації з органами влади під патронатом Європейського Енергетичного Співтовариства, підписали Меморандум про взаєморозуміння з урядом.

Меморандум означає фактичне погіршення фінансових умов всіх проектів ВДЕ. Положення цього меморандуму повинні лягти в основу змін у законодавстві, і, після прийняття цих регуляторних змін парламентом, сприяти стабілізації ситуації і виходу галузі із затяжної кризи.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДТЕКенергетика
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