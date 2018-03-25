Фискальная служба закупит компьютеры на 300 млн гривен

В ГФС решили списать старое оборудование

В годовой план закупок Государственной фискальной службы (ГФС) на 2018 год включена закупку 15,8 тыс. единиц персональных компьютеров предельной стоимостью 20,5 тыс. за штуку. Об этом передает пресс-служба ГФС.

В частности, сообщается, что по результатам проведенного в 2017 году аудита в ГФС установили, что из общего количества персональных компьютеров в налоговых органах в 48,66 тыс. единиц 12,01 тыс. выведены из эксплуатации на списание, 11,59 тыс. - современных персональных компьютеров, еще 25,07 тыс. отработали свой ресурс и не соответствуют современным требованиям.

Согласно сообщению, новая техника будет введена в эксплуатацию в течение года.

В ГФС также отметили, что в связи с чрезвычайными событиями на востоке страны в течение 2014 потеряна большая часть материально-технической базы (около 65%) территориальных органов службы в Донецкой и Луганской областях, в том числе компьютерной техники.

"Такой уровень количественной и качественной обеспеченности компьютерной техникой работников органах ГФС не способствует выполнению в установленные сроки поставленных перед ГФС задач и оказывает негативное влияние на операционные процессы предоставления сервисных услуг по обслуживанию плательщиков налогов, таможенных сборов и единого взноса», - отмечают в ГФС.

Для справки, согласно установленным Кабмином ограничениям, предельная сумма расходов на приобретение персонального компьютера установлена на уровне 20,5 тыс. грн за единицу.

Напомним, как сообщалось ранее, было зафиксировано большое количество спам-рассылок электронных писем, которые содержат вредоносное программное обеспечение и отправляются якобы от имени Государственной фискальной службы Украины.