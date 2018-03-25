Фіскальна служба закупить комп'ютери на 300 млн гривень

У ДФС вирішили списати старе обладнання

В річний план закупівель Державної фіскальної служби на 2018 рік включена закупівлю 15,8 тис. Одиниць персональних комп'ютерів граничною вартістю 20,5 тис. За штуку. Про це передає прес-служба ДФС.

За результатами проведеного в 2017 році аудиту в ГФС встановили, що із загальної кількості персональних комп'ютерів в податкових органах в 48,66 тис. Одиниць 12,01 тис. Виведені з експлуатації на списання, 11,59 тис. - сучасних персональних комп'ютерів, ще 25,07 тис. відпрацювали свій ресурс і не відповідають сучасним вимогам.

Згідно з повідомленням, нова техніка буде введена в експлуатацію протягом року.

У ДФС також відзначили, що в зв'язку з надзвичайними подіями на сході країни протягом 2014 втрачена велика частина матеріально-технічної бази (близько 65%) територіальних органів служби в Донецькій і Луганській областях, в тому числі комп'ютерної техніки.

"Такий рівень кількісної та якісної забезпеченості комп'ютерною технікою працівників органах УКРІНФОРМ не сприяє виконанню у встановлені терміни поставлених перед ДФС завдань і робить негативний вплив на операційні процеси надання сервісних послуг з обслуговування платників податків, митних зборів та єдиного внеску», - відзначають в ДФС.

Для довідки, згідно з установленими Кабміном обмеженням, гранична сума витрат на придбання персонального комп'ютера встановлена ​​на рівні 20,5 тис. грн за одиницю.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, було зафіксовано велику кількість спам-розсилок електронних листів, які містять шкідливе програмне забезпечення і відправляються нібито від імені Державної фіскальної служби України.

