Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Фіскальна служба закупить комп'ютери на 300 млн гривень

НовиниЕкономіка    25.03.2018 - 09:44
Фото: державна фіскальна служба України (facebook.com-sfs.kyiv)
Фото: державна фіскальна служба України (facebook.com-sfs.kyiv)

У ДФС вирішили списати старе обладнання

В річний план закупівель Державної фіскальної служби на 2018 рік включена закупівлю 15,8 тис. Одиниць персональних комп'ютерів граничною вартістю 20,5 тис. За штуку. Про це передає прес-служба ДФС.

За результатами проведеного в 2017 році аудиту в ГФС встановили, що із загальної кількості персональних комп'ютерів в податкових органах в 48,66 тис. Одиниць 12,01 тис. Виведені з експлуатації на списання, 11,59 тис. - сучасних персональних комп'ютерів, ще 25,07 тис. відпрацювали свій ресурс і не відповідають сучасним вимогам.

Згідно з повідомленням, нова техніка буде введена в експлуатацію протягом року.
У ДФС також відзначили, що в зв'язку з надзвичайними подіями на сході країни протягом 2014 втрачена велика частина матеріально-технічної бази (близько 65%) територіальних органів служби в Донецькій і Луганській областях, в тому числі комп'ютерної техніки.

"Такий рівень кількісної та якісної забезпеченості комп'ютерною технікою працівників органах УКРІНФОРМ не сприяє виконанню у встановлені терміни поставлених перед ДФС завдань і робить негативний вплив на операційні процеси надання сервісних послуг з обслуговування платників податків, митних зборів та єдиного внеску», - відзначають в ДФС.

Для довідки, згідно з установленими Кабміном обмеженням, гранична сума витрат на придбання персонального комп'ютера встановлена ​​на рівні 20,5 тис. грн за одиницю.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, було зафіксовано велику кількість спам-розсилок електронних листів, які містять шкідливе програмне забезпечення і відправляються нібито від імені Державної фіскальної служби України.
 

Громадська рада підтримала більшість ініціатив керівництва ДФС ГФС попереджає про поширення вірусу через електронні листи нібито від фіскальної служби
Теги публікації: ДФС, Компьютер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top