Фірташ у списку. ДБР пропонує Кабміну новий пакет санкцій проти компаній РФ
Державне бюро розслідувань передало до Кабінету міністрів список російських компаній та громадян для включення їх до санкційного списку. Документ має розглянути Рада національної безпеки та оборони й ухвалити рішення про примусове вилучення майна та застосування санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державного бюро розслідувань.
Серед них:
1. ТОВ "Газпром Експорт" (дочірнє підприємство російського "Газпрому").
2. ТОВ "Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат"
3. ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера"
4. ПАТ "Пентопак"
5. ПрАТ "Вінницяпобутхім" (контролюється російською АТ "Невська Косметика")
6. ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна" (засновник - російська "Татнєфть")
7. ТОВ "Полтава-Капітал"
8. ТОВ "Харків-Капітал" та інші юридичні особи та окремі діячі.
Варто зазначити, що ТОВ "Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат" та ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера" входять до Group DF Дмитра Фірташа.
Як відомо, Фірташ є власником холдингу Ostchem Holding Limited, який володіє акціями українських підприємств "Черкаський Азот", "РівнеАзот", "Нітроферт", "Украферт" та інші.
У 2019 році російська некомерційна організація "Фонд промислових активів" заявила, що тримає їх у заставі. Окрім того, більшість підприємств Фірташа перебувають у заставі в російських банках.
Нагадаємо, раніше суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем, які також належали Фірташу.