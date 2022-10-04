Фирташ в списке. ГБР предлагает Кабмину новый пакет санкций против компаний РФ
Государственное бюро расследований передало Кабинету министров список российских компаний и граждан для включения их в санкционный список. Документ должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны и принять решение о принудительном изъятии имущества и применении санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственного бюро расследований.
Среди них:
1. ООО "Газпром Экспорт" (дочернее предприятие российского "Газпрома").
2. ООО "Межиричанский горно-обогатительный комбинат"
3. ООО "Морской специализированный порт "Ника-Терра"
4. ПАО "Пентопак"
5. ЧАО "Винницабытхим" (контролируется русским АО "Невская Косметика")
6. ООО "Татнефть-АЗС-Украина" (учредитель - российская "Татнефть")
7. ООО "Полтава-Капитал"
8. ООО "Харьков-Капитал" и другие юридические лица и деятели.
Стоит отметить, что ООО "Междуречанский горно-обогатительный комбинат" и ООО "Морской специализированный порт "Ника-Тера" входят в Group DF Дмитрия Фирташа.
Как известно, Фирташ является владельцем холдинга Ostchem Holding Limited, владеющего акциями украинских предприятий "Черкасский Азот", "РовноАзот", "Нитроферт", "Украферт" и другие.
В 2019 году российская некоммерческая организация Фонд промышленных активов заявила, что держит их в залоге. Кроме того, большинство предприятий Фирташа находятся в залоге в российских банках.
Напомним, ранее суд арестовал и передал в управление АРМА корпоративные права 26 областных и городских операторов газораспределительных систем, также принадлежавших Фирташу.