Фирташ в списке. ГБР предлагает Кабмину новый пакет санкций против компаний РФ

Государственное бюро расследований передало Кабинету министров список российских компаний и граждан для включения их в санкционный список. Документ должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны и принять решение о принудительном изъятии имущества и применении санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственного бюро расследований.

Среди них:

1. ООО "Газпром Экспорт" (дочернее предприятие российского "Газпрома").

2. ООО "Межиричанский горно-обогатительный комбинат"

3. ООО "Морской специализированный порт "Ника-Терра"

4. ПАО "Пентопак"

5. ЧАО "Винницабытхим" (контролируется русским АО "Невская Косметика")

6. ООО "Татнефть-АЗС-Украина" (учредитель - российская "Татнефть")

7. ООО "Полтава-Капитал"

8. ООО "Харьков-Капитал" и другие юридические лица и деятели.

Стоит отметить, что ООО "Междуречанский горно-обогатительный комбинат" и ООО "Морской специализированный порт "Ника-Тера" входят в Group DF Дмитрия Фирташа.

Как известно, Фирташ является владельцем холдинга Ostchem Holding Limited, владеющего акциями украинских предприятий "Черкасский Азот", "РовноАзот", "Нитроферт", "Украферт" и другие.

В 2019 году российская некоммерческая организация Фонд промышленных активов заявила, что держит их в залоге. Кроме того, большинство предприятий Фирташа находятся в залоге в российских банках.