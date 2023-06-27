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Фірташ намагається уникнути екстрадиції до США за допомогою дипстатусу, - DW

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Вівторок 27 червня 2023 23:14
Фірташ намагається уникнути екстрадиції до США за допомогою дипстатусу, - DW Фото: Дмитро Фірташ, український олігарх (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Український олігарх Дмитро Фірташ намагається здобути імунітет за допомогою дипломатичного статусу від Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Видання пише, що згідно з рішенням Вищого земельного суду Відня, Фірташ має статус радника постійного представництва Білорусі при міжнародних організаціях. Його делегували як представника при ООН ще 29 червня 2021 року.

На підставі такого статусу Фірташ вимагає зупинити процедуру екстрадиції до США, оскільки має дипломатичний імунітет.

У рішенні від 14 червня апеляційний суд зобов'язав суд першої інстанції при повторному розгляді справи врахувати роботу Фірташа у структурі ООН та визначити, чи підпадає український олігарх під статус дипломата.

Якщо суд визначить його як дипломата, то Фірташ зможе уникнути екстрадиції до США. Але влада Австрії не вважає олігарха дипломатом.

Справа Фірташа

Нагадаємо, у США українського олігарха Дмитра Фірташа підозрюють у змові з метою надання хабарів в Індії для видобутку титану, який використовується в реактивних двигунах. Йому загрожує до 50 років ув'язнення з конфіскацією активів.

У 2014 році олігарха затримали в Австрії, але пізніше відпустили під заставу у розмірі 125 мільйонів євро. З того часу вирішується питання про його екстрадицію до США.

16 червня Вищий регіональний суд Відня відхилив прохання Сполучених Штатів щодо екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа.

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