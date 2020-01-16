Фирмам, связанным с Аваковым, разрешили добывать золото, несмотря на нарушения, - "Схемы"

Фирмы, связанные с окружением министра внутренних дел Арсеном Аваковым, получили разрешение на добычу тантала и золота в Кировоградской области, несмотря на нарушения процедуры подачи документов для разрешения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Сообщается, что осенью 2019 года компания "Лира Майн Минералз" и "Таурус Инфинити" получили от Госгеонедр спецразрешения на добычу ценных руд в Клинцовском золотом месторождении и на участке танталовых руд месторождения Мостовое. При этом пакет документов, который подали обе компании, был не полным.

"На момент подачи и регистрации заявлений в компании не было отчетов и выводов по оценке воздействия на окружающую среду, отчетов об общественном обсуждении, которые должны подаваться вместе с заявлениями", - говорится в расследовании.

В Госгеонедра подтвердили, что заявления были зарегистрированы до вступления в силу изменений в порядок от 6 июля 2019 года, позволяющий привлекать пакет документов уже после регистрации. При этом в ведомстве отметили, что рассмотрение заявлений завершилось после вступления в силу упрощенного порядка.

По словам юриста "Института развития региональной прессы" Оксаны Максименюк, такое объяснение не соответствует нормам закона и судебной практике.

Соучредителей компаний Александра Настенко и Виталия Якименко связывают с окружением министра внутренних дел Арсена Авакова, в частности, Игорем Котвицким. Также журналисты обнаружили, что сын Виталия Якименко Павел является народным депутатом от "Слуги народа" и входит в комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

Напомним, ранее журналисты "Схем" сообщали, что глава Офиса президента Андрей Богдан и олигарх Игорь Коломойский тайно встречались. Богдан и Коломойский вместе с соратниками и бизнес-партнерами виделись в ресторане пятизвездочного отеля в самом центре Киева.

Также сообщалось, что журналисты "Схем" зафиксировали, что президент Владимир Зеленский вернулся в Украину из Омана почти через сутки после авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.