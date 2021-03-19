На фирмах родственников Медведчука и Козака проходят обыски

"Сейчас идут обыски. Задействованы прокуратура и Нацполиция", - сообщил он.

Обыски проходят на Закарпатье в рамках расследования дела о возможно незаконном завладении земельным участком компанией жены Медведчука Оксаны Марченко. На участке был построен оздоровительный комплекс "Паражин".

Кроме того, проведены обыски на предприятии "Керамбуд", которое предлежит брату Медведчука Сергею и брату Тараса Козака Богдану. Расследуется факт самовольного захвата земли и незаконной добычи полезных ископаемых этой фирмой.

До этого правоохранители провели ряд обысков на объектах сети АЗС Glusco. Эту АЗС связывают с нардепом Медведчуком. Обыски проходили по делу об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью или служебным положением, а также незаконном производстве топлива.