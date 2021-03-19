На фирмах родственников Медведчука и Козака проходят обыски

На фирмах родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака сегодня, 19 марта, проходят обыски. Следственные действия проводят сотрудники полиции и прокуратуры.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.
"Сейчас идут обыски. Задействованы прокуратура и Нацполиция", - сообщил он.
Обыски проходят на Закарпатье в рамках расследования дела о возможно незаконном завладении земельным участком компанией жены Медведчука Оксаны Марченко. На участке был построен оздоровительный комплекс "Паражин".
Кроме того, проведены обыски на предприятии "Керамбуд", которое предлежит брату Медведчука Сергею и брату Тараса Козака Богдану. Расследуется факт самовольного захвата земли и незаконной добычи полезных ископаемых этой фирмой.
До этого правоохранители провели ряд обысков на объектах сети АЗС Glusco. Эту АЗС связывают с нардепом Медведчуком. Обыски проходили по делу об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью или служебным положением, а также незаконном производстве топлива.
Напомним, в феврале Совет нацбезопасности и обороны наложил санкции на Медведчука и его супругу - Оксану Марченко. В списке санкций оказалась и гражданская жена нардепа Козака.
А в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против Козака и трех его телеканалов. Козака называют соратником Медведчука.