Фирма сына Луценко фигурирует в деле о контрабанде леса, - "Наші гроші"

Фирма сына экс-генпрокурора Юрия Луценко Александр фигурирует в деле Госбюро расследований о контрабанде леса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Наші гроші".

Сообщается, что Государственное бюро расследований подозревает чиновников Житомирской таможни в сговоре с сотрудниками Гослесагентства и рядом частных фирм для налаживания схемы по хищению леса в Житомирской области и его экспорта

Как отмечается, лесматериалы были получены путем незаконных рубок или их продавали лесхозы под видом сырья, чтобы избежать аукционов, которые предусмотрены для кругляка. Потом фирмы вносили в документы сфальсифицированные данные о происхождении леса и пиломатериалов и отправляли эти документы в Житомирское облуправление лесоохотничьего хозяйства для получения сертификатов.

В чоответствии с постановлениями суда, в последний месяц следователи ГБР получили доступ к документам Киевской таможни Гостаможслужбы и Житомирского областного УЛМГ. Начальник этого управления Андрей Куринский в сентябре 2019 года был уволен по соглашению сторон.

ГБР установила, что к упомянутой схеме могут быть причастны ПП "Тимбертрейд", ООО "Гринвол", ООО "СИД форест", ЧП "Евросантехсервис", ООО "БДК-Сервис", ООО "Эль мелина", Ооо "Адманс", ООО "Евро пак трейд", ООО "Вуд экспорт юа", ООО "Вордтрейдюа" и ООО "Нор тун".

Основателем фирмы "Нор тун" является другая компания "Грин Вэй", принадлежащий сыну экс-генпрокурора Юрия Луценко Александру. Его партнером по этой фирме является Виталий Морозюк, который был директором ООО "Бел Фам", которая принадлежит опять же Луценко-младшему.

Александр Луценко до начала 2019 года был совладельцем ООО "Грандвуд групп", которое среди видов деятельности имеет лесозаготовку и оптовую торговлю древесиной. Эта же фирма является владельцем ООО "Веар", которое владеет лесопилкой в Ракитном Ровенской области.

Учредителями "Грандвуд групп" остались прежние партнеры Луценко-младшего: Юрий Соколов, Андрей Горбатюк и Александр Наумик, известный как юрист владельца сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича. В 2017 году Ирина Луценко декларировала продажу движимого имущества Наумику за 1,89 млн грн.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце ноября 2019 года закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат вступил в силу.

Добавим также, в ноябре в шести областях Украины запустили пилотный проект "Лес в смартфоне", который объединяет электронный реестр заготовки древесины и онлайн-карту вырубок.