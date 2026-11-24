Балістична програма Fire Point передбачає розробку двох ракет різного призначення: тактичної FP-7 та стратегічної FP-9. Вони відрізняються дальністю, масою бойової частини та типом цілей, які мають уражати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fire Point .

Балістична програма Fire Point включає дві ракети: тактичну FP-7 і FP-9 для завдань стратегічного масштабу.

FP-7 є першою балістичною ракетою компанії. Її дальність становить до 250 км, а маса бойової частини - до 200 кг. Вона призначена для ураження російських військових баз та інших об'єктів у тилу поблизу фронту. Саме звідти російські підрозділи отримують техніку, боєприпаси й поповнення. Тому, як зазначається, удар по базі за десятки кілометрів від лінії бою може позначитися на ситуації безпосередньо на фронті.

FP-9 розрахована на завдання стратегічного масштабу. Її дальність - до 850 км, маса бойової частини - 800 кг. Йдеться про військову інфраструктуру в глибині Росії, за сотні кілометрів від району бойових дій. Від роботи таких об'єктів може залежати забезпечення військ одразу на кількох напрямках. Саме масштаб завдань відрізняє FP-9 від першої балістики Fire Point, пояснили у компанії.