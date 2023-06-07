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"Фіорентина" – "Вест Хем": де дивитися і прогноз на фінал Ліги конференцій

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Прага, Середа 07 червня 2023 17:30
"Фіорентина" – "Вест Хем": де дивитися і прогноз на фінал Ліги конференцій Фото: "Фортуна Арена" стала домашнім стадіоном "Славії" (facebook.com/uefa)
Автор: Антон Федорців

У вирішальному матчі Ліги конференцій УЄФА 2022/23 італійська "Фіорентина" зустрінеться з лондонським "Вест Хемом".

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Фіорентина" – "Вест Хем" відбудеться 7 червня в Празі. Поєдинок прийме "Фортуна Арена". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч "Фіорентина" – "Вест Хем"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Віталій Волочай та Олександр Новак.

&quot;Фіорентина&quot; – &quot;Вест Хем&quot;: де дивитися і прогноз на фінал Ліги конференцій

Прогноз букмекерів на матч "Фіорентина" – "Вест Хем"

Британська контора William Hill не змогла обрати однозначного фаворита протистояння. Коефіцієнти на перемоги обох команд приблизно однакові. На "фіалок" можна поставити з балом 2,75, а ось імовірність успіху лондонців визначили кефом 2,62. Нічия же в основний час стала найменш вірогідним підсумком із коефіцієнтом 3,20.

Ще ближчі цифри підготували фахівці австрійської Bwin. Ставки на перемогу "Вест Хема" приймають із балом 2,70. На флорентійців натомість можна поставити з кефом 2,75. Чекати нічиєї, вочевидь не варто – коефіцієнт 3,10. Смілива ж ставка на 0:0 в перші 90 хвилин збільшить виграш у 7,5 разів.

Орієнтовні склади на матч "Фіорентина" – "Вест Хем"

"Фіорентина": Террачано – Додо, Міленковіч, Ігор, Бірагі – Бонавентура, Амрабат, Мандрагора – Іконе, Гонсалес – Йовіч

"Вест Хем": Ареола – Керер, Зума, Агерд, Крессвелл – Соучек, Райс, Пакета – Боуен, Антоніо, Бенрахма

&quot;Фіорентина&quot; – &quot;Вест Хем&quot;: де дивитися і прогноз на фінал Ліги конференцій

"Фіалки" розпочали свій єврокубковий шлях із плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Там вони здолали "Твенте", а на груповому етапі залишили позаду "Хартс" і РФШ. На стадії плей-офф суперники були серйознішими – "Брага", "Сівасспор", "Лех", а "Базель" у півфіналі вибили лише в овертаймі (1:2, 3:1).

"Молотки" стартували на тій же стадії, де здолали опір "Віборга". Далі лондонці виграли квартет із "Андерлехтом", "Сількеборгом" і "Стяуа". У рамках 1/16 фіналу "Вест Хем" вибив кривдника українських команд – АЕК із Ларнаки. Пізніше настала черга "Гента" та АЗ "Алкмаар" у півфіналі (2:1, 1:0).

До слова, раніше пригадали досвід протистояння Гвардіоли з "Інтером" у спеціальному матеріалі.

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УЕФА Фиорентина Вест Хем
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