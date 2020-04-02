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"Фиорентина" провела переговоры с "Аталантой" о трансфере Малиновского

Новости » Спорт     02.04.2020 - 11:03
"Фиорентина" провела переговоры с "Аталантой" о трансфере Малиновского
Фото: Руслан Малиновский (twitter.com/Atalanta_BC)

Украинского хавбека оценили в 25 млн евро

"Фиорентина" провела предварительные переговоры по трансферу украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на La Nazione.

Стоимость футболиста сборной Украины оценили минимум в 25 млн евро. Трансфер может состояться предстоящим летом.

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" из бельгийского "Генка" летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии украинец провел 22 матча и забил четыре гола. Также в его активе восемь поединков и гол в Лиге чемпионов.

Контракт 26-летнего украинца рассчитан до лета 2024 года.

Из-за пандемии коронавируса итальянская Серия А, как и основные европейские чемпионаты, приостановила сезон. Возобновление ожидается не раньше начала мая.

"Фиорентина" в данный момент находится на 13 месте турнирной таблицы чемпионата Италии, "Аталанта" занимает четвертую строчку.

Последний матч перед паузой бергамский клуб провел в Лиге чемпионов против "Валенсии". Именно этот поединок власти Италии считают главным источником вспышки коронавируса в Ломбардии.

УЕФА на неопределенный срок отложил поединки плей-офф европейских клубных турниров на стадии 1/8 финала.

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