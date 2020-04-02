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"Фіорентина" провела переговори з "Аталантою" щодо трансферу Малиновського

Новини » Спорт     02.04.2020 - 11:03
"Фіорентина" провела переговори з "Аталантою" щодо трансферу Малиновського
Фото: Руслан Малиновський (twitter.com/Atalanta_BC)

Українського хавбека оцінили у 25 млн євро

"Фіорентина" провела попередні переговори по трансферу українського хавбека "Аталанти" Руслана Малиновського. Про це повідомляє Goal.com з посиланням на La Nazione.

Вартість футболіста збірної України оцінили мінімум у 25 млн євро. Трансфер може відбутися майбутнім літом.

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" з бельгійського "Генка" влітку минулого року. У нинішньому сезоні чемпіонату Італії українець провів 22 матчі і забив чотири голи. Також в його активі вісім поєдинків і гол у Лізі чемпіонів.

Контракт 26-річного українця розрахований до літа 2024 року.

Через пандемію коронавірусу італійська Серія А, як і основні європейські чемпіонати, призупинила сезон. Відновлення очікується не раніше початку травня.

"Фіорентина" в цей момент знаходиться на 13 місці турнірної таблиці чемпіонату Італії, "Аталанта" займає четверту сходинку.

Останній матч перед паузою бергамський клуб провів в Лізі чемпіонів проти "Валенсії". Саме цей поєдинок влади Італії вважають головним джерелом спалаху коронавірусу в Ломбардії.

УЄФА на невизначений термін відклав поєдинки плей-офф європейських клубних турнірів на стадії 1/8 фіналу.

Ібрагімович має намір покинути "Мілан" в кінці сезону Чемпіонат Італії може бути дограний до кінця літа
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