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"Фиорентина" интересуется игроком сборной Украины

Новости » Спорт     23.03.2020 - 21:30
"Фиорентина" интересуется игроком сборной Украины
Фото: Руслан Малиновский (ffu.ua)

Но он не является приоритетным вариантом

Руководство "Фиорентины" в будущее летнее трансферное окно намерено приобрести у "Аталанты" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Об этом утверждает Calciomercato.

По информации источника, 26-летний - не единственный вариант в центр поля для "фиалок". Главной целью клуба на межсезонье остается хавбек "Милана" Лукас Пакета, за которого флорентийцы готовы предложить 30 млн евро. Также рассматривается кандидатура хавбека "Удинезе" Родриго де Пауля.

В текущем сезоне Малиновский провел 31 матч во всех турнирах за "Аталанту", забив пять голов и отдав три результативные передачи. Один мяч на его счету в восьми встречах Лиги чемпионов.

Из-за пандемии коронавируса итальянская Серия А, как и основные европейские чемпионаты, приостановила сезон. Возобновление ожидается не раньше начала мая.

Последний матч перед паузой "Аталанта" провела в 1/8 финала Лиге чемпионов против "Валенсии".

"Фиорентина" в данный момент находится на 13 месте турнирной таблицы чемпионата Италии, "Аталанта" занимает четвертую строчку.

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