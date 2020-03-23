"Фиорентина" интересуется игроком сборной Украины

Фото: Руслан Малиновский (ffu.ua)

Но он не является приоритетным вариантом

Руководство "Фиорентины" в будущее летнее трансферное окно намерено приобрести у "Аталанты" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Об этом утверждает Calciomercato.

По информации источника, 26-летний - не единственный вариант в центр поля для "фиалок". Главной целью клуба на межсезонье остается хавбек "Милана" Лукас Пакета, за которого флорентийцы готовы предложить 30 млн евро. Также рассматривается кандидатура хавбека "Удинезе" Родриго де Пауля.

В текущем сезоне Малиновский провел 31 матч во всех турнирах за "Аталанту", забив пять голов и отдав три результативные передачи. Один мяч на его счету в восьми встречах Лиги чемпионов.

Из-за пандемии коронавируса итальянская Серия А, как и основные европейские чемпионаты, приостановила сезон. Возобновление ожидается не раньше начала мая.

Последний матч перед паузой "Аталанта" провела в 1/8 финала Лиге чемпионов против "Валенсии".

"Фиорентина" в данный момент находится на 13 месте турнирной таблицы чемпионата Италии, "Аталанта" занимает четвертую строчку.