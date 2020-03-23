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"Фіорентина" цікавиться гравцем збірної України

Новини » Спорт     23.03.2020 - 21:30
"Фіорентина" цікавиться гравцем збірної України
Фото: Руслан Малиновський (ffu.ua)

Але він не є пріоритетним варіантом

Керівництво "Фіорентини" в майбутнє літнє трансферне вікно має намір придбати у "Аталанти" півзахисника збірної України Руслана Малиновського. Про це стверджує Calciomercato.

За інформацією джерела, 26-річний - не єдиний варіант в центр поля для "фіалок". Головною метою клубу на міжсезоння залишається хавбек "Мілана" Лукас Пакета, за якого флорентійці готові запропонувати 30 млн євро. Також розглядається кандидатура хавбека "Удінезе" Родріго де Пауля.

У поточному сезоні Малиновський провів 31 матч у всіх турнірах за "Аталанту", забивши п'ять голів і віддавши три результативні передачі. Один м'яч на його рахунку в восьми зустрічах Ліги чемпіонів.

Через пандемію коронавірусу італійська Серія А, як і основні європейські чемпіонати, призупинила сезон. Відновлення очікується не раніше початку травня.

Останній матч перед паузою "Аталанта" провела в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Валенсії".

"Фіорентина" в цей момент знаходиться на 13 місці турнірної таблиці чемпіонату Італії, "Аталанта" посідає четверту сходинку.

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