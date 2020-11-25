Финтех-компания Moneyveo запустила мобильную игру с розыгрышем скидок

Moneyveo запустила увлекательную мобильную игру, в которой каждый, кто постарается, получит большой куш – 777 «виртуальных монет» enotcoin. В течение 90 дней их можно будет обменять на скидки при оформлении кредитов в сервисе moneyveo.ua. Чтобы попасть в игру, нужно с мобильного устройства перейти по ссылке https://games.moneyveo.ua/money/

«Мы сидим в телефонах уже давно: по исследованиям, пользователь совершает порядка 1500 касаний к смартфону в день. С помощью этого девайса мы решаем рабочие дела, заказываем еду, одежду и прочее. А иногда просто свайпаем по экрану, чтобы убить время. Так почему бы не получить для себя пользу от наших привычек? Играя и забирая награду – “виртуальные монеты” – наши клиенты могут снижать с их помощью стоимость следующих кредитов», – комментирует коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

В завершение игры пользователю нужно оставить в форме свой email, зарегистрированный в Moneyveo. Это поможет идентифицировать человека и перечислить ему enotcoin.

Игра продлится до 15:00 26 ноября. В этот же день, до 18:00, победители получат на свой счет в сервисе выигранные 777 «виртуальных монет». Также компания готовит сюрприз: в Черную пятницу – с 04:00 27.11 по 03:59 28.11 – максимальная скидка, которую можно получить по программе Enotcoin, увеличится.

Напомним, enotcoin – это «виртуальные монеты», которые пользователи Moneyveo зарабатывают, выполняя определенные задания в сервисе. С помощью этих «монет» можно снижать сумму процентов по кредитам. К своему 7-летию Moneyveo также запустила акцию «Фартовая 7-ка», в которой еженедельно разыгрывает среди клиентов 7000 enotcoin.