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Фінтех-компанія Moneyveo запустила мобільну гру з розіграшем знижок

Прес-релізи, Середа 25 листопада 2020 10:20
Фінтех-компанія Moneyveo запустила мобільну гру з розіграшем знижок

Moneyveo запустила захопливу мобільну гру, в якій кожен, хто постарається, отримає великий куш – 777 «віртуальних монет» enotcoin. Протягом 90 днів їх можна буде обміняти на знижки під час оформлення кредитів у сервісі moneyveo.ua Щоб потрапити в гру, потрібно з мобільного пристрою перейти за посиланням https://games.moneyveo.ua/money/

«Ми сидимо у телефонах уже давно: згідно з дослідженнями, користувач робить близько 1500 торкань до смартфону на день. За допомогою цього девайса ми вирішуємо робочі справи, замовляємо їжу, одяг тощо. А іноді просто свайпаємо по екрану, щоб убити час. То чому б не отримати для себе користь від наших звичок? Граючи і забираючи нагороду – "віртуальні монети" – наші клієнти можуть знижувати за їх допомогою вартість наступних кредитів», – коментує комерційний директор Moneyveo Максим Параска.

Після завершення гри користувачеві потрібно залишити у формі свій email, зареєстрований у Moneyveo. Це допоможе ідентифікувати людину і перерахувати їй enotcoin.

Гра триватиме до 15:00 26 листопада. Цього ж дня, до 18:00, переможці отримають на свій рахунок у сервісі виграні 777 «віртуальних монет». Також компанія готує сюрприз: у Чорну п'ятницю – з 04:00 27.11 по 03:59 28.11 – максимальна знижка, яку можна отримати за програмою Enotcoin, збільшиться.

Нагадаємо, enotcoin – це «віртуальні монети», які користувачі Moneyveo заробляють, виконуючи певні завдання в сервісі. За допомогою цих «монет» можна знижувати суму процентів за кредитами. До свого 7-річчя Moneyveo також запустила акцію «Фартова 7-ка», в якій щотижня розігрує серед клієнтів 7000 enotcoin.

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