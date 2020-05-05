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В финтех-компании Moneyveo 900 000 клиентов

Новости » Пресс-релизы     05.05.2020 - 10:01
В финтех-компании Moneyveo 900 000 клиентов

Количество клиентов Moneyveo в мае достигло 900 000 человек. За весь период работы компания выдала кредитов на сумму более 14 млрд грн. Как сообщают в Манивео, постоянный рост пользователей еще раз подтверждает доверие к сервису.

“Мы клиентоориентированны и постоянно изучаем потребности, желания наших пользователей. Для них совершенствуем сервис, создаем новые предложения. Не останавливаемся и в период карантина. С апреля наши клиенты могут оформить кредит через терминалы EasyPay, оплатить свой кредит с помощью чат-бота в Telegram. Мы всегда рядом с клиентами, работаем для их комфорта. Приятно, что нам доверяют уже 900 тыс. украинцев”, делится коммерческий директор Манивео Максим Параска.

Также совсем недавно компания запустила онлайн-кредитование во Вьетнаме и вышла на азиатский рынок. Первые выдачи Moneyveo осуществила на следующий день после запуска продукта и уже через несколько недель работы появились закрытые кредиты. Качество защиты финансовых операций подтверждается международными сертификатами безопасности Comodo SSL и PCI DSS Service Provider Level 1.

Напомним, Moneyveo – это первый сервис онлайн-кредитования в Украине. На период карантина компания предложила клиентам дополнительные услуги для облегчения финансовых обязательств (реструктуризация, пролонгация, юридическая консультация за 1 грн от внешнего партнера и пр.). Также на борьбу с пандемией Moneyveo выделила 3 млн грн.

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