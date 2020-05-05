У фінтех-компанії Moneyveo 900 000 клієнтів

Кількість клієнтів Moneyveo в травні досягла 900 000 чоловік. За весь період роботи компанія видала кредитів на суму понад 14 млрд грн. Як повідомляють у Манівео, постійне зростання користувачів ще раз підтверджує довіру до сервісу.

"Ми клієнтоорієнтовані та постійно вивчаємо потреби, бажання наших користувачів. Для них вдосконалюємо сервіс, створюємо нові пропозиції. Не зупиняємося і в період карантину. З квітня наші клієнти можуть оформити кредит через термінали EasyPay, оплатити свій кредит за допомогою чат-бота в Telegram. Ми завжди поруч з клієнтами, працюємо для їхнього комфорту. Приємно, що нам довіряють вже 900 тис. українців", – ділиться комерційний директор Манівео Максим Параска.

Також зовсім недавно компанія запустила онлайн-кредитування у В'єтнамі і вийшла на азіатський ринок. Перші видачі Moneyveo здійснила наступного дня після запуску продукту і вже через кілька тижнів роботи з'явилися закриті кредити. Якість захисту фінансових операцій підтверджується міжнародними сертифікатами безпеки Comodo SSL і PCI DSS Service Provider Level 1.

Нагадаємо, Moneyveo – це перший сервіс онлайн-кредитування в Україні. На період карантину компанія запропонувала клієнтам додаткові послуги для полегшення фінансових зобов'язань (реструктуризація, пролонгація, юридична консультація за 1 грн від зовнішнього партнера та ін.). Також на боротьбу з пандемією Moneyveo виділила 3 млн грн.