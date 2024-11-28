FinTech-трансформації і масштабування: KИT Group проводить ребрендинг

Трансформація включатиме розширення спектра фінансових послуг, запуск нових цифрових продуктів і сервісів. Як повідомили у пресслужбі KИT Group, однією зі складових цих трансформацій стане впровадження нового корпоративного стилю, який знайде своє відображення в оформленні мережі відділень, фірмовій стилістиці та дизайні застосунку.

"KИT Group стане першою брендованою мережею з обміну валют із національним охопленням, котра надає також широкий спектр інших фінансових послуг, серед яких транзакційні й інвестиційні сервіси, консультації з управління приватними капіталом і по роботі з цифровими платформами й активами", - зазначили у компанії.

Зазначається, що новий корпоративний стиль поєднує чорний і жовтий кольори, що символізують сучасність, технологічність і відкритість компанії та її сервісів. Як повідомили у KИT Group, ребрендинг стане новим кроком партнера у фінансових справах назустріч клієнтам.

"KИT Group протягом понад 16 років підтверджує свою надійність і стає фінансовим партнером нового покоління, зберігаючи фокус на обміні валют як одному із флагманських напрямків своєї діяльності", - повідомили в компанії.

Нова бренд-айдентика вже з’явилась в оформленні відділень, які поповнили мережу із 93 представництв KИT Group у 29 найбільших містах країни, зокрема в Кам’янському, Умані, Житомирі, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську та ін.

"Нова бренд-айдентика буде покладена в основу дизайну мобільного застосунку від KИT Group - KYTApp. Він дозволить зробити фінансові сервіси ще більш сучасними й інноваційними, а операції - швидшими, зручнішими та простішими", - додали у компанії.