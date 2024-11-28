FinTech-трансформации и масштабирование: KИT Group проводит ребрендинг

Трансформация включает расширение спектра финансовых услуг, запуск новых цифровых продуктов и сервисов. Как сообщили в пресс-службе KИT Group, одной из составляющих этих трансформаций станет внедрение нового корпоративного стиля, который найдет свое отражение в оформлении сети отделений, фирменной стилистике и дизайне приложения.

"KИT Group станет первой брендированной сетью по обмену валют с национальным охватом, предоставляющей также широкий спектр других финансовых услуг, среди которых транзакционные и инвестиционные сервисы, консультации по управлению частными капиталом и по работе с цифровыми платформами и активами", - отметили в компании.

Отмечается, что новый корпоративный стиль объединяет черный и желтый цвета, символизирующие современность, технологичность и открытость компании и ее сервисов.

"KИT Group на протяжении более 16 лет подтверждает свою надежность и становится финансовым партнером нового поколения, сохраняя фокус на обмене валют как одном из флагманских направлений своей деятельности", - сообщили в компании.

Новая бренд-айдентика уже появилась в оформлении отделений, пополнивших сеть из 93 представительств KИT Group в 29 крупнейших городах страны, в частности в Каменском, Умани, Житомире, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске и других.

"Новая бренд-айдентика будет положена в основу дизайна мобильного приложения от KИT Group - KYTApp. Он позволит сделать финансовые сервисы еще более современными и инновационными, а сделки - более быстрыми, удобными и простыми", - добавили в компании.