Финское отделение Amnesty International потеряло 400 доноров после отчета с критикой ВСУ

Финское отделение правозащитной организации Amnesty International потеряло около 400 доноров после публикации доклада с критикой военных целей в украинских населенных пунктах.

Об этом заявил исполнительный директор Amnesty Finland Франк Йоханссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на MTV Uutiset .

По его словам, количество людей, прекративших пожертвования, на этой неделе немного увеличилось.

"Окончательные цифры могут быть известны только в начале сентября, когда будут получены все пожертвования за август", - заявил Йоханссон, добавив, что после публикации скандального отчета появились новые доноры.

По данным организации Amnesty, лишь в Финляндии у нее около 40 тысяч доноров. Число людей, прекративших пожертвования, составляет около одного процента от общего числа доноров организации.

По словам Йоханссона, около 30 тысяч доноров являются постоянными ежемесячными сторонниками.