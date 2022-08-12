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Финское отделение Amnesty International потеряло 400 доноров после отчета с критикой ВСУ

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Хельсинки, Пятница 12 августа 2022 11:49
Финское отделение Amnesty International потеряло 400 доноров после отчета с критикой ВСУ Фото: исполнительный директор Amnesty Finland Франк Йоханссон (flickr.com/amnestyfinland)
Автор: Валерия Полищук

Финское отделение правозащитной организации Amnesty International потеряло около 400 доноров после публикации доклада с критикой военных целей в украинских населенных пунктах.

Об этом заявил исполнительный директор Amnesty Finland Франк Йоханссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на MTV Uutiset.

По его словам, количество людей, прекративших пожертвования, на этой неделе немного увеличилось.

"Окончательные цифры могут быть известны только в начале сентября, когда будут получены все пожертвования за август", - заявил Йоханссон, добавив, что после публикации скандального отчета появились новые доноры.

По данным организации Amnesty, лишь в Финляндии у нее около 40 тысяч доноров. Число людей, прекративших пожертвования, составляет около одного процента от общего числа доноров организации.

По словам Йоханссона, около 30 тысяч доноров являются постоянными ежемесячными сторонниками.

Напомним, 4 августа правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором обвинила Вооруженные силы Украины в создании баз вблизи школ и больниц.

Доклад жестоко раскритиковали в Украине и мире. В частности, Владимир Зеленский заявил, что правозащитники попытались перенести ответственность за российские преступления на Украину.

Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук решила уволиться, заявив, что данный отчет стал пропагандистским подарком для Москвы.

Позже Amnesty International извинилась за то, что "причинила боль".

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