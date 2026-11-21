За словами Беспрозванних, інцидент стався в нейтральних водах Фінської затоки. Наразі триває евакуація екіпажу, а фахівці з'ясовують обставини події та оцінюють її наслідки.

Губернатор запевнив, що атака не вплине на постачання Калінінградської області. Він також повідомив, що координує дії з губернатором Ленінградської області Олександром Дрозденком та представниками Росморречфлоту.

Тим часом фінська сторона підтвердила, що пошкоджене судно загорілося та почало дрейфувати з міжнародних вод у територіальні води Фінляндії.

У фінській прикордонній службі заявили, що ситуація не становить загрози для інших суден.

"Ситуація не становить небезпеки для іншого морського судноплавства... У співпраці з іншими органами влади Фінляндії та на міжнародному рівні ведуться підготовчі роботи до можливих рятувальних операцій", - йдеться в заяві фінської прикордонної служби.

Калінінградська область - російський ексклав на узбережжі Балтійського моря, який межує з Польщею та Литвою. Вона відокремлена від основної території Росії та має стратегічне значення для Москви.