У Фінській затоці безпілотники атакували російське вантажне судно, що прямувало до Калінінграда. Після удару на борту спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та допис в Telegram губернатора Каліінградської області Олексія Беспрозванних.
За словами Беспрозванних, інцидент стався в нейтральних водах Фінської затоки. Наразі триває евакуація екіпажу, а фахівці з'ясовують обставини події та оцінюють її наслідки.
Губернатор запевнив, що атака не вплине на постачання Калінінградської області. Він також повідомив, що координує дії з губернатором Ленінградської області Олександром Дрозденком та представниками Росморречфлоту.
Тим часом фінська сторона підтвердила, що пошкоджене судно загорілося та почало дрейфувати з міжнародних вод у територіальні води Фінляндії.
У фінській прикордонній службі заявили, що ситуація не становить загрози для інших суден.
"Ситуація не становить небезпеки для іншого морського судноплавства... У співпраці з іншими органами влади Фінляндії та на міжнародному рівні ведуться підготовчі роботи до можливих рятувальних операцій", - йдеться в заяві фінської прикордонної служби.
Калінінградська область - російський ексклав на узбережжі Балтійського моря, який межує з Польщею та Литвою. Вона відокремлена від основної території Росії та має стратегічне значення для Москви.
Нагадаємо, 11 листопада Сили оборони України атакували російський порт Усть-Луга в Ленінградській області. Внаслідок ударів безпілотників там спалахнула масштабна пожежа, були пошкоджені нафтові термінали та інша портова інфраструктура.
Також українські військові уразили російський ракетний корабель "Буян-М", який є носієм ракет "Калібр" та "Онікс".
Уже 12 листопада Фінляндія повідомила, що зафіксувала ураження російського військового корабля в районі Фінської затоки. Після інциденту судно повернулося до порту Санкт-Петербурга.