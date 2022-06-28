Финский производитель шин Nokian объявил об уходе из России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании .

Сообщается, что из-за войны в Украине и ужесточения санкций Nokian больше не может продолжать свою деятельность в России. Компания немедленно начинает подготовку к выходу.

"В последние месяцы мы стали свидетелями шокирующих событий в Украине. Мы с глубокой грустью следим за ситуацией и вместе со всем международным сообществом безоговорочно осуждаем войну, которая причинила невыразимые страдания стольким людям", - заявил президент и главный исполнительный директор Nokian Tyres Юкка Мойсио.

Также сообщается, что у компании в России более 1 600 сотрудников. Российский бизнес является крупнейшим, на РФ и Беларусь приходятся активы на 400 млн евро.

Nokian Tyres работает в этой стране с 2005 года. В 2021 году около 80% шин Nokian для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж.