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Финский производитель шин Nokian Tyres решил остаться в России

Фото: Nokian Tyres решила остаться в России (nokiantyres.ua)
Автор: Александр Белоус

Финская компания Nokian Tyres заявила, что решила продолжить производство в России, чтобы сохранить контроль над своим местным заводом. Это произошло в то время, как многие компании приостанавливают свою деятельность в знак протеста против российского вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Продолжая эксплуатацию завода по производству легковых шин в России, мы хотим убедиться, что завод будет управляться и контролироваться Nokian Tyres и в будущем", - говорится в заявлении компании.

Nokian Tyres заявила, что будет стремиться ускорить увеличение мощностей на своих заводах в Финляндии и США, а также искать дополнительные мощности в других местах.

Nokian Tyres - крупный производитель шин для сложных климатических условий. Завод по производству легковых и внедорожных шин под брендами Nokian Hakkapeliitta, Nokian Hakka, Nokian Nordman был открыт во Всеволожске, Ленинградская область, осенью 2005 года. Производственные мощности завода в России составляют 14 млн шин в год, инвестиции в завод превысили 1 млрд евро. На российском подразделении на конец 1 квартала 2021 года было занято 1550 сотрудников.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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