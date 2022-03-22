Фінський виробник шин Nokian Tyres вирішив залишитися в Росії

Фінська компанія Nokian Tyres заявила, що вирішила продовжити виробництво в Росії, щоб зберегти контроль над своїм місцевим заводом. Це сталося в той час, як багато компаній припиняють свою діяльність на знак протесту проти російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Продовжуючи експлуатацію заводу з виробництва легкових шин в Росії, ми хочемо переконатися, що завод буде управлятися і контролюватися Nokian Tyres і в майбутньому", - йдеться в заяві компанії.

Nokian Tyres заявила, що буде прагнути прискорити збільшення потужностей на своїх заводах у Фінляндії та США, а також шукати додаткові потужності в інших місцях.

Nokian Tyres-великий виробник шин для складних кліматичних умов. Завод з виробництва легкових і позашляхових шин під брендами Nokian Hakkapeliitta, Nokian Hakka, Nokian Nordman був відкритий у Всеволожську, Ленінградська область, восени 2005 року. Виробничі потужності заводу в Росії складають 14 млн шин на рік, інвестиції в завод перевищили 1 млрд євро. На російському підрозділі на кінець 1 кварталу 2021 року було зайнято 1550 співробітників.