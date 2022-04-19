Финский парламент завтра начнет рассмотрение вопроса о вступлении в НАТО
Парламент Финляндии на этой неделе начнет рассмотрение вопроса о вступлении в НАТО. Уже завтра будет заслушан доклад президента и министерского комитета по внешней политике и политике безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на yle.fi.
Сообщается, что в докладе содержится предупреждение о том, что Финляндия должна быть готова к крупномасштабным и непредсказуемым рискам в случае подачи заявки на вступление в НАТО. В качестве примера в докладе упоминается рост напряженности на финско-российской границе.
По словам командующего Силами обороны Тимо Кивинена, армия поддержит руководство страны в переговорах с НАТО
"Мы не будем раскрывать, к каким видам рисков мы готовимся и как мы управляем рисками. Нет смысла их открывать", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что подавляющее большинство финнов поддерживает вступление страны в НАТО.
После вторжения России в Украину активизировалась тема вступления Швеции и Финляндии в НАТО. При том, что Москва выступает против расширения альянса и фактически в открытую угрожает дестабилизацией в Европе.
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