Фінський парламент завтра почне розгляд питання про вступ до НАТО

Парламент Фінляндії цього тижня розпочне розгляд питання про вступ до НАТО. Вже завтра буде заслухано доповідь президента і міністерського комітету із зовнішньої політики та політики безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на yle.fi .

Повідомляється, що в доповіді міститься попередження про те, що Фінляндія має бути готова до великомасштабних і непередбачуваних ризиків у разі подачі заявки на вступ до НАТО. Як приклад у доповіді згадується зростання напруженості на фінсько-російському кордоні.

За словами командувача Силами оборони Тімо Ківінена, армія підтримає керівництво країни в переговорах з НАТО

"Ми не будемо розкривати, до яких видів ризиків ми готуємося і як ми керуємо ризиками. Немає сенсу їх відкривати", - додав він.