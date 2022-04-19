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Фінський парламент завтра почне розгляд питання про вступ до НАТО

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Гельсінкі, Вівторок 19 квітня 2022 18:01
Фінський парламент завтра почне розгляд питання про вступ до НАТО Фото: Фінляндія може подати заявку на вступ до НАТО (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Парламент Фінляндії цього тижня розпочне розгляд питання про вступ до НАТО. Вже завтра буде заслухано доповідь президента і міністерського комітету із зовнішньої політики та політики безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на yle.fi.

Повідомляється, що в доповіді міститься попередження про те, що Фінляндія має бути готова до великомасштабних і непередбачуваних ризиків у разі подачі заявки на вступ до НАТО. Як приклад у доповіді згадується зростання напруженості на фінсько-російському кордоні.

За словами командувача Силами оборони Тімо Ківінена, армія підтримає керівництво країни в переговорах з НАТО

"Ми не будемо розкривати, до яких видів ризиків ми готуємося і як ми керуємо ризиками. Немає сенсу їх відкривати", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переважна більшість фінів підтримує вступ країни до НАТО.

Після вторгнення Росії в Україну активізувалася тема вступу Швеції і Фінляндії до НАТО. При тому, що Москва виступає проти розширення альянсу і фактично відкрито погрожує дестабілізацією в Європі.

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