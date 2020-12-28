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Финский парламент подвергся хакерской атаке

Хельсинки, Понедельник 28 декабря 2020 15:00
Финский парламент подвергся хакерской атаке
Фото: хакер (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Финский парламент заявил, что подвергся кибератаке этой осенью. Нападение было обнаружено во время внутреннего технического контроля парламента

Об этом сообщает пресс-служба парламента страны.

Сообщается, что в результате кибератаки была нарушена безопасность некоторых парламентских аккаунтов электронной почты. Некоторые из этих аккаунтов принадлежали народным депутатам. В связи с этим открыто уголовное производство.

Спикер парламента Ану Вехвиляйнен назвала нападение "серьезной атакой на нашу демократию и финское общество".

"Мы не можем принять ни одного вида вражеской кибердеятельности, независимо от того, осуществляется ли она правительственной или неправительственной организацией", - отметила она.

Напомним, Федеральное бюро расследований, Агентство по кибербезопасности и инфраструктуры безопасности и Управление директора национальной разведки подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры США. Согласно их информации, российские хакеры организовали атаку.

Недавно стало известно, что хакеры украли данные Министерства финансов США, а также управления по коммуникациям и информации.

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