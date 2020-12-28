Фінський парламент зазнав хакерської атаки

Фото: хакер (РБК-Україна)

Фінський парламент заявив, що зазнав кібератаки цієї осені. Напад було виявлено під час внутрішнього технічного контролю парламенту

Про це повідомляє прес-служба парламенту країни.

Повідомляється, що в результаті кібератаки була порушена безпека деяких парламентських акаунтів електронної пошти. Деякі з цих акаунтів належали народним депутатам. В зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження.

Спікер парламенту Ану Вехвіляйнен назвала напад "серйозною атакою на нашу демократію та фінське суспільство".

"Ми не можемо прийняти жодного виду ворожої кібердіяльності, незалежно від того, чи здійснюється вона урядовою чи неурядовою організацією", - зазначила вона.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань , Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури та Управління директора національної розвідки підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури США. Згідно з їх інформацією, організували атаку російські хакери.

Нещодавно стало відомо, що хакери вкрали дані Міністерства фінансів США, а також управління з комунікацій та інформації.