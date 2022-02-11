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Финский лыжник Нисканен стал олимпийским чемпионом в гонке классическим стилем

Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх состоялась мужская лыжная гонка классическим стилем.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В гонке стартовало 97 лыжников, однако двое не смогли финишировать.

Пробежали гонку и два украинских лыжника. Алексей Красовский и Руслан Перехода заняли 77-е и 78-е места соответственно.

Быстрее дистанцию в 15 км преодолел финский спортсмен Ииво Нисканен. Для которого это уже вторая медаль в Пекине, а кроме того, третья "золотая" награда в карьере.

Результаты гонки:

  1. Ийво Нисканен (Финляндия) – 37:54,8
  2. Александр Большунов (ОКР) – 38:18,0
  3. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 38:32,3

Напомним, что сноубордист из Японии победил в турнире по хаф-пайпу на Олимпиаде-2022.

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