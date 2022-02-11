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Фінський лижник Нісканен став олімпійським чемпіоном в гонці класичним стилем

Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх відбулася чоловіча лижна гонка класичним стилем.

Про це повідомляє РБК-Україна.

В гонці стартувало 97 лижників, проте двоє не змогло фінішувати.

Пробігло гонку й два українські лижники. Олексій Красовський та Руслан Перехода, зайняли 77-е та 78-е місця відповідно.

Найшвидше дистанцію в 15 км подолав фінський спортсмен Ііво Нісканен. Для якого це вже друга медаль в Пекіні, а крім того третя "золота" нагорода в кар’єрі.

Результати гонки:

  1. Ііво Нісканен (Фінляндія) – 37:54,8
  2. Олександр Большунов (ОКР) – 38:18,0
  3. Йоганнес Клебо (Норвегія) – 38:32,3

Нагадаємо, що сноубордист з Японії переміг у турнірі з хаф-пайпу на Олімпіаді-2022.

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