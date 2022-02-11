Фінський лижник Нісканен став олімпійським чемпіоном в гонці класичним стилем

На Олімпійських іграх відбулася чоловіча лижна гонка класичним стилем.
Про це повідомляє РБК-Україна.
В гонці стартувало 97 лижників, проте двоє не змогло фінішувати.
Пробігло гонку й два українські лижники. Олексій Красовський та Руслан Перехода, зайняли 77-е та 78-е місця відповідно.
Найшвидше дистанцію в 15 км подолав фінський спортсмен Ііво Нісканен. Для якого це вже друга медаль в Пекіні, а крім того третя "золота" нагорода в кар’єрі.
Результати гонки:
Нагадаємо, що сноубордист з Японії переміг у турнірі з хаф-пайпу на Олімпіаді-2022.