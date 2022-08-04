UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финский город на границе с РФ будет ежедневно включать гимн Украины

Фото: украинский флаг будут поднимать в финском городе на границе с РФ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

С завтрашнего дня финский город Лаппеенранта, который находится возле границы с Россией, будет ежедневно включать гимн Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Сообщается, что гимн будет звучать ежедневно в 19:30. Таким образом власти города хотят продемонстрировать солидарность с украинцами.

"Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранта", - отметил мэр Киммо Ярва.

Национальный гимн Украины будут включать на крыше театра в торговом центре Iso-Kristiina. Кроме того, в городе уже поднимают украинский флаг на флагштоке перед мэрией и в порту.

Также сообщается, что в соседнем городе Иматра гимн Украины включают с конца июля.

Напомним, ранее сообщалось, что у россиян при въезде в Финляндию начали отбирать дроны и навигаторы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияФинляндиягимн Украины