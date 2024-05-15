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Фінський деревообробний концерн Metsä Group продав усі свої дочірні компанії у РФ

Ілюстративне фото: фінська Metsä Group продала свої дочірні компанії в Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Фінський лісопильний концерн Metsä Group оголосив про продаж усіх дочірніх компаній у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фінської компанії.

Як заявили у компанії, Metsä Group 13 травня завершила транзакцію, в результаті якої VLP Group отримала право  власності дочірні підприємства групи:

  • ТОВ "Метса Свір";
  • ТОВ "Метса Форест Санкт-Петербург";
  • ТОВ "Метса Форест Підпорожжя";
  • ТОВ "Метса Борд Рус".

Сторони домовилися не розголошувати ціну угоди.

Нагадаємо, фінська компанія Metsä Group володіла міноритарним пакетом акцій VLP Group протягом 2003-2017 років. Однак у 2022 році Metsä Group припинила свою діяльність в Росії, включаючи діяльність лісопильного заводу "Свір" та заготівлю деревини та продаж картону.

В результаті завершеної транзакції Metsä Group більше не володіє жодними активами в Росії.

Відносини Росії та Фінляндії

Ще у 2023 році Фінляндія зіштовхнулась з мігрантами, які прибували на кордон з боку Росії. В основному, це були вихідці з Сомалі та Іраку.

Через це Фінляндія вирішила закрити кордон з Росією.

Пізніше розслідування з'ясувало, що за напливом мігрантів на фінський кордон стоять російські спецслужби.

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