Финский деревообрабатывающий концерн Metsä Group продал все свои дочерние компании в РФ

Как заявили в компании, Metsä Group 13 мая завершила транзакцию, в результате которой VLP Group получила право собственности на дочерние предприятия группы:

ООО "Метса Свирь";

ООО "Метса Форест Санкт-Петербург";

ООО "Метса Форест Подпорожье";

ООО "Метса Борд Рус".

Стороны договорились не разглашать цену соглашения.

Напомним, финская компания Metsä Group владела миноритарным пакетом акций VLP Group в течение 2003-2017 годов. Однако в 2022 году Metsä Group прекратила свою деятельность в России, включая деятельность лесопильного завода "Свир" и заготовку древесины и продажу картона.

В результате завершенной транзакции Metsä Group больше не владеет никакими активами в России.

Отношения России и Финляндии

Еще в 2023 году Финляндия столкнулась с мигрантами, прибывавшими на границу со стороны России. В основном это были выходцы из Сомали и Ирака.

Поэтому Финляндия решила закрыть границу с Россией.

Позже расследование выяснило, что за наплывом мигрантов на финскую границу стоят российские спецслужбы.

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