UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финские газеты могут прекратить печать из-за дефицита бумаги. РФ тоже приложилась

Фото: Финские газеты (yle.fi)
Автор: Антон Федорцив

В Финляндии в ближайшие недели может приостановиться выход печатной прессы из-за нехватки бумаги. Пятая часть местных газет печаталась на русской продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг предупредил, что выход бумажных газет может вскоре остановиться из-за дефицита печатной бумаги. Проблема появилась из-за ряда факторов.

Недостаток обусловлен дисбалансом спроса и предложения на рынке, забастовкой компании UPM и войной РФ против Украины. После российского вторжения импорт бумаги в Финляндию, обеспечивавший 20% потребностей, прекратился.

Кроме того, работники единственного финского производителя бумаги – UPM – продолжают бастовать. Между тем, цена газетной бумаги в Европе за год выросла с 390 до 670 евро. Крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat уже заявила об уменьшении объема еженедельного приложения на выходных.

К слову, премьер-министр Финляндии заявила о готовности принять еще больше беженцев из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия