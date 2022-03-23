RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінські газети можуть припинити друк через дефіцит паперу. РФ теж доклалася

Фото: Фінські газети (yle.fi)
Автор: Антон Федорців

У Фінляндії в найближчі тижні може призупинитися вихід друкованої преси через брак паперу. П'ята частина місцевих газет друкувалася на російській продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Виконавчий директор Спілки медіа Юкка Холмберг попередив, що вихід паперових газет може незабаром зупинитися через дефіцит друкованого паперу. Проблема виникла через низку факторів.

Брак зумовлений дисбалансом попиту та пропозиції на ринку, страйком компанії UPM і війною РФ проти України. Після російського вторгнення імпорт паперу до Фінляндії, який забезпечував 20% потреб, припинився.

Окрім того, працівники єдиного фінського виробника паперу – UPM – продовжують страйкувати. Тим часом ціна газетного паперу в Європі за рік зросла з 390 до 670 євро. Найбільша газета країни Helsingin Sanomat вже заявила про зменшення об'єму щотижневого додатку на вихідних.

До слова, прем'єр-міністр Фінляндії заявила готовність прийняти ще більше біженців з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия