Фінські болота допоможуть захистити країну від вторгнення РФ

У цій скандинавській країні виявлено 180 000 гектарів водно-болотних угідь, відновлення яких може принести користь як клімату та біорізноманіттю, так і обороні. Наразі Фінляндія відновила лише 60 000 гектарів із 4,7 мільйонів гектарів, осушених для сільського господарства, лісового господарства та виробництва енергії. Цього далеко не достатньо.

Однак ситуація може незабаром змінитися. Причина: загрози зі сходу з боку Росії, з якою Фінляндія має кордон протяжністю 1340 кілометрів. Окрім позитивного впливу на навколишнє середовище, заболочені торфовища можуть допомогти уповільнити просування противника.

Інші країни, що межують з Росією, такі як Польща та країни Балтії, також розглядають концепцію "оборонного відновлення дикої природи".

У Фінляндії це питання вперше було порушено в лютому 2024 року в пропозиції щодо "тактичного відновлення»"боліт, внесеної депутатом Паулі Аалто-Сеталя. За його словами, він щойно повернувся з України, де зустрічався з військовослужбовцями, які запевнили його, що, попри безпілотники, "війна, як і раніше, ведеться по-старому", і що болота можуть становити серйозну загрозу для танків і піхоти.

За словами голови Міністерства охорони навколишнього середовища Тар'ї Хааранен, хоча захисники навколишнього середовища відразу ж побачили переваги комбінованого підходу, "ентузіазм з боку військових був більш стриманим". Можливість залучення європейських фондів та приватного фінансування, схоже, їх заспокоїла.

Головний інженер фінської армії, полковник Ріку Мікконен, налаштований оптимістично.

"Навіть якщо однієї природи недостатньо, ми завжди використовували навколишнє середовище для планування оборони", - зазначає він.

Хай то торфовища чи ліси, природні перешкоди важливі: "Вони обмежують шляхи нападників і змушують їх відступати до певних доріг, де ми можемо проводити контрнаступальні заходи", - продовжує полковник.

У матеріалі видання зазначається, що у Фінляндії ніхто не забув "Зимову війну" з листопада 1939 року по березень 1940 року, коли погано оснащені й нечисленні фінські солдати завдали важких втрат Червоній Армії, що застрягла в лісах Північної Карелії.