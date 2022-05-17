Финская Gasum отказалась платить "Газпрому" в рублях и подала в суд

Как отмечается в сообщении, у Gasum есть долгосрочный контракт на поставку газа с российским "Газпром экспортом", детали которого компании согласовали с осени прошлого года.

Однако в апреле "Газпром экспорт" направил Gasum письмо с требованием, чтобы в дальнейшем платежи, оговоренные в контракте на поставку, производились в рублях, а не в евро. Кроме того, "Газпром экспорт" предъявил Gasum и другие претензии по контракту на поставку.

"Gasum не принимает требования "Газпром экспорта" о переходе на расчеты в рублях и, следовательно, не будет осуществлять платежи в рублях или в соответствии с предложенным "Газпром экспортом" механизмом оплаты. Кроме того, у компаний есть серьезные разногласия по другим претензиям, предъявленным по контракту", - говорится в сообщении.

Gasum считает, что существует повышенный риск прекращения поставок по действующему контракту на поставку и, следовательно, может прекратиться импорт природного газа из России в Финляндию.

"Gasum готовился к этой ситуации вместе со своими клиентами и национальными властями. В течение предстоящего летнего сезона Gasum будет стремиться обеспечить доступность природного газа для своих финских клиентов через газопровод Balticconnector. Однако ограничения пропускной способности могут усложнить эту задачу", - говорится в сообщении.

Напомним, после требования России об оплате ее газа в рублях Европейская комиссия 13 мая дала странам обновленные рекомендации о том, может ли это быть совместимо с санкциями ЕС в отношении Москвы.

В разъяснении говорится, что компании могут платить за российский газ при условии, что они делают это в валюте, согласованной в их существующих контрактах, и объявляют сделку завершенной после оплаты в этой валюте.

Почти все контракты компаний ЕС на поставку с российским газовым гигантом "Газпром" заключаются в евро или долларах.

Представитель Еврокомиссии заявил 17 мая, что открытие счета в рублях в "Газпромбанке" нарушит режим санкций ЕС. "Это выходит за рамки указаний, которые мы даем государствам-членам о том, что было разрешено режимом", - заявил представитель.

В указе президента Владимира Путина говорилось, что сделка будет считаться завершенной только после конвертации иностранной валюты в рубли, и для этого компаниям потребуется два банковских счета - по одному для каждой валюты.

Россия прекратила поставку газа в Болгарию и Польшу в прошлом месяце после того, как они отказались выполнить ее требование об оплате в рублях.