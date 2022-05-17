Фінська Gasum відмовилася платити "Газпрому" в рублях і подала до суду

Як наголошується в повідомленні, у Gasum є довгостроковий контракт на поставку газу з російським "Газпром експортом", деталі якого компанії узгодили з осені минулого року.

Однак у квітні "Газпром експорт" направив Gasum лист з вимогою, щоб надалі платежі, обумовлені в контракті на поставку, проводилися в рублях, а не в Євро. Крім того, "Газпром експорт" пред'явив Gasum і інші претензії за контрактом на поставку.

"Gasum не приймає вимоги" Газпром експорту "про перехід на розрахунки в рублях і, отже, не буде здійснювати платежі в рублях або відповідно до запропонованого "Газпром експортом" механізмом оплати. Крім того, у компаній є серйозні розбіжності щодо інших претензій, пред'явлених за контрактом", - йдеться в повідомленні.

Gasum вважає, що існує підвищений ризик припинення поставок за чинним контрактом на поставку і, отже, може припинитися імпорт природного газу з Росії до Фінляндії.

"Gasum готувався до цієї ситуації разом зі своїми клієнтами і національною владою. Протягом майбутнього літнього сезону Gasum буде прагнути забезпечити доступність природного газу для своїх фінських клієнтів через газопровід Balticconnector. Однак обмеження пропускної здатності можуть ускладнити це завдання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після вимоги Росії про оплату її газу в рублях Європейська комісія 13 травня дала країнам оновлені рекомендації про те, чи може це бути сумісно з санкціями ЄС щодо Москви.

У роз'ясненні йдеться, що компанії можуть платити за російський газ за умови, що вони роблять це у валюті, узгодженій в їх існуючих контрактах, і оголошують угоду завершеною після оплати в цій валюті.

Майже всі контракти компаній ЄС на поставку з російським газовим гігантом "Газпром" укладаються в євро або доларах.

Представник Єврокомісії заявив 17 травня, що відкриття рахунку в рублях в "Газпромбанку" порушить режим санкцій ЄС. "Це виходить за рамки вказівок, які ми даємо державам-членам про те, що було дозволено режимом", - заявив представник.

В указі президента Володимира Путіна говорилося, що угода буде вважатися завершеною тільки після конвертації іноземної валюти в рублі, і для цього компаніям буде потрібно два банківські рахунки - по одному для кожної валюти.

Росія припинила постачання газу в Болгарію і Польщу минулого місяця після того, як вони відмовилися виконати її вимогу про оплату в рублях.