Финплан УЗ подтверждает необходимость ее безотлагательного реформирования, - эксперт

"Укрзализныця" планирует продолжать пользоваться своим монопольным положением, который позволяет бесконтрольно повышать тарифы на грузовые перевозки для покрытия непроизводительных расходов, потерь от коррупции, неэффективности и управленческой беспомощности.

Об этом пишет экономист Борис Кушнирук, анализируя принятый Кабинетом министров финансовый план компании на 2020 год.

По словам эксперта, немало пунктов документа вызывают недоумение. В частности, это касается цен на дизельное топливо, электроэнергию, курс доллара, а также странные объемы ремонтов и завышенные административные расходы.

"Судя по нынешнему финплану, УЗ продолжит жить по собственной парадигме – парадигме естественного монополиста. В условиях снижения объемов грузовых и пассажирских перевозок УЗ по непонятным причинам планирует увеличить на 43% (или на 2,7 млрд грн) расходы на ремонт подвижного состава. Эффективностью здесь не пахнет. Однако коррупцией (через закупку работ и услуг у "дружественных" структур) воняет изрядно. Админрасходы УЗ во время кризиса вырастут на 57%. Увеличение должностных окладов на 10% (при ожидаемой инфляции в 5%) "съест" 3 млрд грн. Можно понять, если увеличение зарплат коррелируется с повышением эффективности и производительности труда, экономией затрат на топливо и энергию, ростом объемов перевозок", - подчеркнул экономист.

Напомним, Кабинет министров утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2020 год. Соответствующее распоряжение №927-р от 27 июля опубликовано на правительственном портале. Проект финансового плана УЗ на 2020 год был презентован в ноябре прошлого года.

Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что в утвержденном финансовом плане "Укрзализныци" существенно завышены расходы на дизельное топливо и электроэнергию, что может быть маркером коррупции в компании.