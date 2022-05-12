Финляндию тепло встретят в НАТО, вступление будет быстрым и гладким, - Столтенберг

Процесс вступления Финляндии в НАТО будет быстрым и гладким. Члены Альянса тепло встретят ее в своих рядах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, членство Финляндии в НАТО укрепит как западный военный альянс, так и саму Финляндию.
"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло встретят в НАТО, и процесс вступления будет гладким и быстрым", - отметил он.
Он подчеркнул, что Финляндия является одним ближайших партнеров НАТО со зрелой демократией, который способен внести важный вклад в европейскую безопасность.
Напомним, сегодня было обнародовано совместное заявление финского президента Саули Ниинисте и премьера Санны Марин, в котором руководство страны заявило о намерении немедленно подать заявку на вступление в НАТО.
У президента России Владимира Путина уже отреагировали на заявление соседней страны. В частности, в Кремле утверждают, что вступление Финляндии в НАТО является угрозой для РФ.
Отметим, Москва выступает против любого расширения Альянса и называет отказ Запада обсуждать суверенное право государств самостоятельно определяться с политикой безопасности одной из причин войны против Украины.
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