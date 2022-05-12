Фінляндію тепло зустрінуть в НАТО, вступ буде швидким і гладким, - Столтенберг

Процес вступу Фінляндії в НАТО буде швидким і гладким. Члени Альянсу тепло зустрінуть її у своїх лавах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, членство Фінляндії в НАТО зміцнить як західний військовий альянс, так і саму Фінляндію.

"Якщо Фінляндія вирішить подати заявку, її тепло зустрінуть в НАТО, і процес вступу буде гладким і швидким", - зазначив він.

Він підкреслив, що Фінляндія є одним найближчих партнерів НАТО зі зрілою демократією, який здатний внести важливий внесок у європейську безпеку.