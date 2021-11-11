ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Финляндию через Беларусь прибыли 30 нелегалов

Новина українською →
Четверг 11 ноября 2021 19:54
В Финляндию через Беларусь прибыли 30 нелегалов Фото: В Финляндию через Беларусь прибыли 30 нелегалов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Финляндию на сегодняшний день прибыли 30 беженцев, которые прорвались в Евросоюз через Беларусь. В стране уже готовятся к возможному увеличению количества беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

"В Финляндию через Беларусь прибыли несколько десятков человек (30). Ситуация стабильная, осуществляется мониторинг и обмен информацией. Основные пункты назначения - Центральная Европа", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на границе "войной нового типа". А граждане и СМИ являются в ней "боеприпасами".

Отметим, сегодня в Польше заявили о первой смерти в лагере мигрантов на границе с Беларусью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Финляндия Миграционный кризис
NEWS
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку