В Финляндию большинство трудовых мигрантов приехали из Украины

В Финляндии большинство иностранных работников прибывает из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как отмечается, за последние два года украинцы обошли эстонцев по количеству трудовых мигрантов в Финляндии.

В прошлом году более 1,8 тысяч граждан Украины приехали на работу в Финляндию. В то же время эстонцев приехало около 1,2 тысяч человек.

Кроме работников, о которых знает Иммиграционная служба, есть так называемые арендные работники. Они являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, которые направляют их на работу в компанию финского заказчика на определенный срок, поэтому точное количество украинцев в Финляндии определить трудно.

Напомним, в 2019 году наиболее привлекательной страной для трудовой миграции украинцев является Германия, где хотели бы работать 43% опрошенных. Далее идут Польша (35%), Чехия (23%), Италия (19%), Канада (10%) и США 9%). На территории России хотели бы работать по 9% опрошенных.

Кроме того, по данным опроса Research & Branding Group, подавляющее большинство жителей Украины (80%) в ближайшее время не планируют выезд на работу за пределы Украины. В мае 2019 года выехать на работу за границу планируют 12% украинцев, из которых большинство (9%) планируют поработать и вернуться в Украину, тогда как только 3% рассчитывают остаться за рубежом.