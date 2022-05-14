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В Финляндию больше не поступает электроэнергия из России

Фото: В Финляндию больше не поступает электроэнергия из России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Финляндию больше не поступает электроэнергия из России. Информацию подтвердила компания Fingrid, которая является оператором национальной энергосистемы Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Старший вице-президент Fingrid Рейма Пайвинен заявила, что в компании "уверены, что серьезных проблем не возникнет". В частности, ожидается, что Швеция предоставит достаточную мощность.

Электроэнергия из России составляла около 10% от общего потребления Финляндии.

Отметим, что накануне дочернее предприятие компании РФ "Интер РАО" приняло решение приостановить продажу электроэнергии Финляндии. Причиной этого в компании назвали "проблемами с приемом платежей".

Ранее Кремль опроверг намерение отключить Финляндии газ из-за вступления в НАТО. Россия пригрозила финским властям "военными шагами" в ответ на евроатлантические устремления Хельсинки.

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ФинляндияЭлектроэнергия из РФ