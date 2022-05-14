В Финляндию больше не поступает электроэнергия из России. Информацию подтвердила компания Fingrid, которая является оператором национальной энергосистемы Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Старший вице-президент Fingrid Рейма Пайвинен заявила, что в компании "уверены, что серьезных проблем не возникнет". В частности, ожидается, что Швеция предоставит достаточную мощность.

Электроэнергия из России составляла около 10% от общего потребления Финляндии.