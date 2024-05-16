У Фінляндії змінять закон для конфіскації квартир у росіян, які не платять внески

У Фінляндії планують змінити законодавство, що дасть змогу конфісковувати квартири у росіян, які не сплачують внески.
Про це заявив радник міністра юстиції Фінляндії Маркус Тервонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Зазначається, що в Південно-Східній і Східній Фінляндії близько 1000 житлових товариств мають серйозні проблеми, оскільки власники квартир з Росії не можуть переказувати членські внески та інші платежі. Журналісти пишуть, що кілька житлових комплексів можуть і зовсім оголосити про банкрутство або ризикують втратити опалення, енергію і воду.
При цьому законодавство Фінляндії свідчить, що кооператив може забрати житло і здати його в оренду, якщо власник не платить за рахунками, але для цього треба спочатку надіслати власнику письмове попередження. Але в ситуації з власниками з РФ це зробити неможливо, оскільки через санкції в Росію не можна відправити повідомлення.
Тому до парламенту Фінляндії найближчим часом внесуть законопроєкт, який дозволить не надсилати попередження поштою, а публікувати його в інтернеті.
"Ми намагаємося зробити так, щоб власник у будь-якому разі отримав інформацію з цього питання", - сказав Тервонен.
Раніше таку ідею підтримувала міністр юстиції Фінляндії Ліна Мері. Минулого року вона заявляла, що уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам.
Тоді чиновниця заявляла, що юридичне вирішення цієї проблеми планується на середину 2024 року.
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