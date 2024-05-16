RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Финляндии изменят закон для конфискации квартир у россиян, которые не платят взносы

Архивное фото: в Финляндии изменят закон для конфискации квартир у россиян (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Финляндии планируют изменить законодательство, что позволит конфисковывать квартиры у россиян, которые не платят взносы.

Об этом заявил советник министра юстиции Финляндии Маркус Тервонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Отмечается, что в Юго-Восточной и Восточной Финляндии около 1000 жилищных товариществ имеют серьезные проблемы, поскольку владельцы квартир из России не могут переводить членские взносы и другие платежи. Журналисты пишут, что несколько жилых комплексов могут и вовсе объявить о банкротстве или рискуют потерять отопление, энергию и воду.
 
При этом законодательство Финляндии гласит, что кооператив может забрать жилье и сдать его в аренду, если владелец не платит по счетам, но для этого надо сначала прислать владельцу письменное предупреждение. Но в ситуации с владельцами из РФ это сделать невозможно, поскольку из-за санкций в Россию нельзя отправить уведомление.

Поэтому в парламент Финляндии в ближайшее время внесут законопроект, который позволит не отправлять предупреждение по почте, а публиковать его в интернете. 

"Мы стараемся сделать так, чтобы владелец в любом случае получил информацию по этому вопросу", - сказал Тервонен.

В Финляндии о конфискации имущества россиян говорят не в первый раз

Ранее такую идею поддерживала министр юстиции Финляндии Лина Мэри. В прошлом году она заявляла, что правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию квартир, принадлежащих россиянам.

Тогда чиновник заявляла, что юридическое решение этой проблемы планируется на середину 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияФинляндия