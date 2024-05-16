В Финляндии изменят закон для конфискации квартир у россиян, которые не платят взносы

Отмечается, что в Юго-Восточной и Восточной Финляндии около 1000 жилищных товариществ имеют серьезные проблемы, поскольку владельцы квартир из России не могут переводить членские взносы и другие платежи. Журналисты пишут, что несколько жилых комплексов могут и вовсе объявить о банкротстве или рискуют потерять отопление, энергию и воду.



При этом законодательство Финляндии гласит, что кооператив может забрать жилье и сдать его в аренду, если владелец не платит по счетам, но для этого надо сначала прислать владельцу письменное предупреждение. Но в ситуации с владельцами из РФ это сделать невозможно, поскольку из-за санкций в Россию нельзя отправить уведомление.

Поэтому в парламент Финляндии в ближайшее время внесут законопроект, который позволит не отправлять предупреждение по почте, а публиковать его в интернете.

"Мы стараемся сделать так, чтобы владелец в любом случае получил информацию по этому вопросу", - сказал Тервонен.