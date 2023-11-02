У Фінляндії жінка незаконно возила до РФ компоненти для боєприпасів. Її судитимуть

У Фінляндії жінка закуповувала військове спорядження, зокрема снаряди і патрони для передачі Росії. За це її судитимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Видання повідомляє, що жінку 1976 року народження обвинувачують у скоєнні злочинів, пов'язаних із нормуванням за обтяжуючих обставин, із нормуванням та з експортом військового спорядження.

Обвинувачена закуповувала у Фінляндії військове спорядження і вивозила його через кордон до Росії для використання. При цьому в неї не було необхідної експортної ліцензії на свою діяльність. Вона постачала боєприпаси власнику стрілецько-спортивного центру в Санкт-Петербурзі.

Згідно з обвинувальним висновком, замовник обіцяв їй 20% комісійних за гільзи і кулі на додаток до ціни товару, а також 10% комісійних за інші товари.

На думку прокурора, така поведінка є серйозною, оскільки триває протягом кількох місяців і свідчить про нехтування експортними санкціями.

На митниці в неї виявили також близько 2000 євро готівкою. Жінка визнала, що намагалася провезти гроші в Росію, хоча й знала, що це заборонено згідно з санкціями.

Прокурор вимагає для обвинуваченої від 8 місяців позбавлення волі. Її громадянство не розкривають, повідомляють тільки, що вона працювала в місті Котка.

РФ намагається обходити західні санкції

Нещодавно глави МЗС країн Центральної Азії висловили готовність посилити санкції проти Росії.

Також президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росію слід позбавити можливості обходити санкції через посередників для того, щоби "демонтувати" віру в безкарність країни-агресора.

Раніше суд Нідерландів засудив російського підприємця до півтора року в'язниці та 200 тисяч євро штрафу. Він постачав до Росії мікросхеми в обхід санкцій.

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