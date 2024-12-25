У Фінляндії заявили про пошкодження підводного електрокабелю з Естонією

Фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію. Причина несправності невідома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Зазначається, що між Фінляндією та Естонією по Estlink 2 не передається електричний струм, оскільки кабель зазнав пошкодження. Наразі фахівці зʼясовують причину несправності.
"Можливість вандалізму виключати не можна. Однак ми розглядаємо ситуацію в цілому, і повідомимо про причину несправності, коли вона стане відома", - розповів глава диспетчерської служби Fingrid Арто Пахкін.
За інформацією компанії, зʼєднання Estlink 2 було перервано о 12:26 у середу, 25 грудня. На момент відключення передача потужності становила 658 МВт із Фінляндії до Естонії.
Ситуацію прокоментував премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, запевнивши, що переривання передачі струму не впливає на електропостачання громадян країни.
"Навіть у Різдво влада перебуває в стані готовності та розбирається в ситуації", - зазначив він.
Нагадаємо, у 18 листопада обірвався підводний кабель передачі даних C-Lion1, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною. Телекомунікаційне з'єднання було перервано.
Того ж дня у Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв'язку - між Литвою та Швецією.
А нещодавно спеціалісти виявили обрив кабелю між Швецією та Фінляндією.
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